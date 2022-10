Descobertas do Nobel da Medicina pemitem ligar os europeus e asiáticos aos neanderthais

A tese é avançada à Renascença por Luísa Pereira, investigadora e especialista em genética populacional humana do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde

As descobertas do prémio Nobel da Medicina e da Fisiologia de 2022 , Svante Pääbo, abrem à ciência “horizontes sobre o nosso passado que não conseguíamos abordar”. E permitem ainda ligar os habitantes atuais da Europa e da Ásia aos neanderthais.

O geneticista sueco é o vencedor deste ano numa in(...)

As invstigações de Pääbo dão a conhecer o genoma dos neanderthais, quando antes “comparávamos o nosso genoma com o genoma de chimpanzés que estão separados de nós por seis mil anos de evolução”.

A equipa de Svante está a tentar caracterizar as variantes que existem num género importante para o sistema nervoso. “Estão já a provar o diferente impacto que variantes de neanderthais comparados com variantes humanas terão na evolução do nosso sistema nervoso”, identifica a investigadora em genética.

A importância dos estudos de Svante Pääbo é a de que antes dele o que se sabia sobre a evolução genética dos nossos antepassados era conhecido “através de métodos estatísticos que indeferíamos o passado”.

Depois de Pääbo há agora a “capacidade mais poderosa para estudar o nosso passado”.

Uma das interrogações que há muito se discute na academia é se na evolução humana os neenderthais e o homem moderno se teriam entrecruzado, e se isso aconteceu se teriam descendentes férteis.

“Com a sequenciação pode-se perceber que os dois hominídeos se entrecruzaram, e hoje todos os europeus e asiáticos temos 2% de variantes de neanderthais”

Por isso, foi também possível concluir que os habitantes atuais da Europa e da Ásia devem aos neanderthais a boa adaptação a estes continentes, porque estes nossos antepassados viviam sobretudo nestes continentes em condições bem adversas, nomeadamente temperaturas muito baixas.

O Prémio Nobel da Medicina e da Fisiologia foi atribuído para o sueco a Svante Pääbo, pelas descobertas no genoma de hominídeos extintos e evolução humana.

O laureado nasceu em Estocolomo em 1955, e tem 67 anos. Fez os seus estudos na Alemanha, entre as cidades de Munique e de Leipizig.

O paleogeneticista descobriu que uma transferência genética ocorreu entre estes hominídeos agora extintos e Homo Sapiens. Este fluxo antigo de genes para os humanos de hoje tem um impacto fisiológico, por exemplo, afetando a forma como o nosso sistema imunológico reage a infeções.