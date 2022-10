Brasil vai a segunda volta presidencial. Com 95% das secções de voto apuradas, Lula falha os 50%

O antigo Presidente brasileiro, Lula da Silva, venceu as eleições presidenciais deste domingo no Brasil, mas não conseguiu garantir o mínimo de 50% de votos necessários para evitar uma segunda volta.

Pela 01h em Lisboa, e com mais de 95% das secções de votos apuradas, o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) contava com 47,66% de votos, contra 43,86% para o atual Presidente, Jair Bolsonaro.

Projeções da "Folha de São Paulo", avançadas por volta da meia-noite em Lisboa, já antecipavam como certa uma segunda volta entre Lula e Bolsonaro.

A maioria dos votos contabilizados até por volta das 23h correspondiam ao Norte do Brasil e ao Distrito Federal, regiões onde é mais ferveroso o apoio ao atual Presidente. Em poucos minutos, pouco antes da meia-noite, Lula reduziu a distância de Bolsonaro em meio milhão de votos e pouco depois repetiu a façanha, colocando-se à frente na corrida.

Bem mais atrás dos dois principais candidatos destas presidenciais está Simone Tebet, do Movimento Democrático Brasileiro, com 4,24% dos votos, seguida do trabalhista Ciro Gomes (3,06%).

Os primeiros números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começaram a ser divulgados assim que as urnas fecharam, às 21h em Portugal, e a essa hora revelavam ainda apenas 10% do total de votos.

As urnas de voto fecharam às 17h00 (hora de Brasília), numas eleições gerais altamente polarizadas entre Bolsonaro e Lula. A grande dúvida é se haverá ou não segunda volta para decidir quem será o próximo Presidente do Brasil.

Em Lisboa, onde estão registados cerca de 81 mil eleitores brasileiros, o fecho das urnas foi adiado para as 20h locais, devido à forte afluência. Lisboa é o maior círculo eleitoral fora do Brasil. Perto das 00h, e com 91,38% dos votos apurados, Lula da Silva liderava na capital portuguesa com 10.873 votos, 60,90% do total.

No Brasil, a votação pode continuar em mesas de voto onde ainda haja pessoas na fila para votar depois da hora de encerramento.

[Notícia atualizada às 01h05]