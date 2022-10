​Furacão Ian causa 77 mortos nos Estados Unidos

Aumenta para 77 o número de mortes provocadas pela passagem do furacão Ian pelos estados norte-americanos da Florida e da Carolina do Norte.



Fontes citadas pela estação NBC News admitem que o número de vítimas pode aumentar, à medida que o nível da água das cheias for descendo.

Pelo menos 1.100 pessoas foram resgatadas na Florida, adiantou este sábado o governador Ron DeSantis.

A falta de energia elétrica está a dificultar as operações de socorro porque as populações em dificuldades estão isoladas do mundo, sem eletricidade e rede de telemóvel, referiu o responsável pela Guarda Costeira.

A Florida é a região mais atingida pelo furacão. O Ian atingiu aquele estado na quinta-feira, com ventos de 250 quilómetros/hora.

A Ian está a perder força e atinge agora a Carolina do Sul como tempestade tropical, em direção à Virgínia.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos alerta a população para a possibilidade de cheias rápidas em zonas urbanas e rurais.