Eleições brasileiras em Lisboa. Cristiana fez 120 quilómetros para votar

As primeiras horas do dia levaram largas centenas de eleitores brasileiros às urnas em Lisboa para escolher o novo presidente do Brasil. Muitas bandeiras do país, camisolas com mensagens, muita esperança numa mudança que coloque o Brasil no rumo do crescimento. São cerca de 81 mil os eleitores que votam em Portugal e muitos queixam-se da falta de mesas de voto espalhadas pelo país Eram três da manhã quando Cristiana chegou à porta da faculdade de Direito de Lisboa, na Cidade Universitária. Foi a primeira. “Vim de Alcobaça e vim cedo porque tenho de trabalhar e estar as 13h00 nas Caldas da Rainha, 45 mil pessoas nao são 45 pessoas, tinha de chegar cedo por precaução”, explica à reportagem da Renascença. Cristiana vive em Portugal há cinco anos e considera que o dia de hoje é de grande relevância, lembrando que o voto é o único caminho além de ser um ato obrigatório. “É obrigatório e compromete toda a vida do cidadão em termos de passaporte de declarações, documentos que quem mora no exterior precisa e não tem acesso se não tiver a condição eleitoral em dia." Quando as urnas abriram, às 8h00, a fila já era longa: chegava à estação de metro e bastou mais uma hora para parecer uma serpente, ziguezagueando entre jardins e viaturas estacionadas. Rapidamente, começaram a montar-se pontos de venda ambulante para a ajudar a confortar o estômago durante a espera ou matar saudades de algumas iguarias brasileiras. Cristiana, antiga enfermeira, diz-nos ainda que esta é uma eleição complicada. "Dois pontos diferentes, dois rumos diferentes, tenho esperança de melhoria do país. Quem saiu do Brasil sabe o que foram governos anteriores, muita corrupção, muito dinheiro deitado fora, só não viu quem não quis ver."

Duas horas depois, às 5h00, chegava Rafaela. “Preciso de trabalhar e já me tinham dito que a fila é enorme, vim de ubber e tive gastos, não tenho mesa de voto onde moro.” Muitos brasileiros queixavam-se do número muito reduzido de mesas de voto num ato que é obrigatório e que obriga muita gente a deslocar-se a Lisboa, Porto e Faro, os unicos locais onde podem exercer o direito cívico. Em Lisboa (na faculdade de Direito) são esperados mais de 45 mil eleitores que votam em 58 mesas de voto, no Porto (Instituto de Engenharia) mais de 30 mil e em Faro (Consulado Geral do Brasil) perto de seis mil. Audenir também está na fila, pelas costas tem uma bandeira do Brasil de grandes dimensões, “o Brasil já sofreu muito, acredito que a maioria vai dar o mesmo passo, somos um país que tem tudo para ser bom, vai ser à primeira volta, um país com orgulho com este presidente, o outro (Lula) é um zero à esquerda, é um presidiário, já foi preso por roubo confirmado”, contesta. Mães e pais com crianças pequenas passavam à frente assim como Lina que tem mobilidade reduzida. O sobrinho parou irregularmente a carrinha à frente da universidade para a poupar e conseguir deixá-la mais próximo da porta de entrada. Precisa de duas canadianas para dar os passos curtos que a anca lhe permite e nas poucas palavras que conseguimos trocar esta eleitora conta que está com muitas dores, mas tinha de votar pelo seu país e pelos irmãos brasileiros.