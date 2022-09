Zelensky acusa Rússia de ser "sanguinária" após ataque terrorista em Zaporíjia

O presidente ucraniano reagiu ao ataque russo em Zaporíjia, que provocou a morte a 25 civis e cerca e 50 feridos, apelidando a Rússia de “escória sanguinária”.

"O estado terrorista dispara mísseis contra a população civil em Zaporíjia, Mykolaiv e Dnipropetrovsk. Os invasores dispararam 16 rockets só durante a manhã contra Zaporíjia. Somente autênticos terroristas fazem isto, não deveriam ter lugar num mundo civilizado", escreveu Volodymyr Zelensky na rede social Telegram.

Segundo, Oleksandr Starukh, o governador regional de Zaporíjia, as forças russas atacaram uma coluna civil que seguia em direção ao território ocupado pela Rússia.



Starukh indicou ainda que os organizadores desta coluna de veículos pretendiam viajar para território ocupado pela Rússia para resgatar familiares e depois levá-los para um local seguro.



Anunciou ainda que o dia de sábado, 1 de outubro, será de luto na região. "Os ocupantes atacaram ucranianos indefesos. Este é mais um ataque terrorista de um país terrorista", acrescentou no Telegram.

O ataque acontece no dia em que Moscovo se prepara para anexar Zaporíjia e outras três regiões ucranianas: Lugansk, Donetsk e Kherson.

Por sua vez, um representante do Kremlin na região ocupada de Zaporíjia culpou as forças de Kiev pelo ataque mortal ao comboio humanitário e negou o envolvimento do exército russo.