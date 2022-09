"Senhor Putin, não faça confusão". Biden garante que os EUA estão prontos para defender "cada milímetro" do território NATO

"Ele não pode simplesmente tomar partes do território dos seus vizinhos como se nada fosse... é tão simples quanto isso. Por isso, vamos manter o nosso rumo: vamos continuar a disponibilizar apoio com equipamento militar para que a Ucrânia possa defender o seu território e a sua liberdade", assegurou o Presidente norte-americano.

Reagindo ao discurso que Vladimir Putin proferiu na cerimónia que oficializou a anexação das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia, Joe Biden deixou a garantia de que o Ocidente não se deixará intimidar pelas ameaças endereçadas pelo líder do Kremlin.

O presidente dos Estados Unidos disse, esta sexta-feira, que vai continuar a apoiar a Ucrânia com equipamento militar "para que possa defender o seu território e a sua integridade".

"Senhor Putin, não faça confusão"

Sem responder diretamente ao pedido feito esta sexta por Volodymyr Zelensky, para que a Ucrânia seja aceite de imediato na NATO, Biden lembrou que "a América, juntamente com os seus aliados da NATO, está totalmente preparada para defender cada milímetro do território da aliança. Senhor Putin, não faça confusão com o que estou a dizer: cada milímetro", rematou o Presidente dos Estados Unidos.