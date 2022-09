Putin diz que terras ucranianas anexadas serão "russas para sempre" e ataca Ocidente

O Presidente russo afirmou hoje que os habitantes das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson efetuaram uma opção "inequívoca" para se unirem à Rússia e assegurou que serão protegidos por "todos os meios necessários".

Vladimir Putin promete "combater a hegemonia do Ocidente", que caminha para o "satanismo", alegou.

"É uma decisão inequívoca" das regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson, disse Putin num discurso prévio à assinatura dos tratados de anexação com quatro províncias ucranianas na Sala de São Jorge no Grande Palácio do Kremlin, e após os referendos denunciados por Kiev e pelos países ocidentais.

"Os habitantes de Lugansk e Donetsk, Kherson e Zaporijia vão tornar-se cidadãos russos para sempre", garantiu o Presidente perante a elite política do país.