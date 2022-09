Pelo menos 23 mortos perto de Zaporijía depois de ataque russo

Pelo menos 23 pessoas foram mortas e 28 ficaram feridas na sequência de um ataque com mísseis russos, que atingiram veículos com civis perto da cidade ucraniana de Zaporijía, no sul da Ucrânia, segundo informou o governador regional.

De acordo com a Reuters , uma testemunha viu cerca de 12 corpos, quatro dos quais em carros, e afirmou que um míssil teria deixado uma cratera no chão perto de duas filas de veículos. O impacto do míssil provocou a projeção de vários estilhaços.

"Até ao momento, 23 mortos e 28 feridos. Todos os civis", informou Oleksandr Starukh, o governador regional de Zaporijía, através de uma mensagem no Telegram.

A agência refere que muitos dos veículos tinham vários pertences dos ocupantes, entre os quais malas.

Segundo o Guardian, o governador afirmou ainda que as equipas de resgate e outros serviços de socorro já estão no local e salientou que "o inimigo lançou um ataque" a civis e à periferia da cidade. "As pessoas estavam na fila para partir para o território ocupado com o objetivo de recolher os seus familiares e entregar ajuda. Há mortos e feridos".

Serhai Haidai, governador ucraniano da região ocupada de Lugansk, afirma que os russos atacaram os carros que se dirigiam para o território ocupado. "É de notar que a partida dos 34 veículos com moradores da região de Lugansk estava planeada", afirmou.

Há relatos de que a fila de carros foi atingida mais de uma dúzia de vezes e as imagens que estão a ser divulgadas nas redes sociais mostram vítimas na estrada. junto ao local do ataque.

O ataque ocorreu no dia em que Putin deverá assinar formalmente uma declaração para anexar partes da Ucrânia que se encontram sob ocupação militar russa ou que são controladas por forças separatistas.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro e nega ter deliberadamente como alvo civis, contudo, os seus ataques têm devastado cidades e vilas ucranianas.