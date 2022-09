Lula ainda não está convencido da vitória na primeira volta

Já era esperado. Foi tudo menos um debate, sobretudo no início da transmissão da Globo, com o frente a frente a ser dominado por uma agressiva troca de acusações entre Bolsonaro e Lula, o que motivou uma série interminável de pedidos de resposta.

A atitude menos passiva do ex-presidente foi a novidade, se bem que previsível, com Lula da Silva a responder a todos os ataques do atual presidente. A discussão obrigou a vários apelos à calma do moderador depois de terem sido escutadas expressões como "mentiroso", "ladrão", "ex-presidiário" ou "traidor".

Nota de relevo: o "bate-boca" entre o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) e o padre Kelmon. Lula chegou a afirmar que o adversário se apresenta "fantasiado de padre", num momento que está já a ser aproveitado pelos seguidores de Bolsonaro para acusar o 'petista' de não respeitar as religiões.

O ambiente hostil era esperado no momento em que as sondagens colocam Lula da Silva com 50% das intenções de voto, o que reforça a possibilidade de eleição já no próximo domingo.

No entanto, a certeza que sai desta discussão é a de que a candidatura de Lula não está ainda convencida de que vencerá na primeira volta.

A demonstrar isso mesmo está o tom suave com que o ex-Presidente se dirigiu a Ciro Gomes, candidato politicamente mais próximo da área do PT e que pode frustrar a expectativa de eleição sem segunda volta. Lula tenta ainda captar o voto útil, porque as sondagens em alguns estados mais decisivos, como São Paulo ou Rio de Janeiro, mostram uma vantagem inferior ao todo nacional.

Num debate que fez duplicar as audiências da Globo, foram as candidatas mulheres, Simone Tebet e Soraia Thronicke, que abriram porta à discussão sobre temas cruciais, como pobreza, saúde ou educação.

Debateu-se Brasil... Pouco, mas debateu-se.