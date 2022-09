Conselho Europeu não reconhece e condena “anexação ilegal” das regiões da Ucrânia

O Conselho Europeu (CE), instituição da União Europeia (UE), voltou esta sexta-feira a rejeitar e condenar a anexação pela Rússia de quatro regiões da Ucrânia.

“Rejeitamos firmemente e condenamos inequivocamente a anexação ilegal pela Rússia das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson”, lê-se na declaração dos membros do CE, depois do Presidente russo, Vladimir Putin, ter formalizado, com pompa e circunstância, essa anexação.

“Ao manchar deliberadamente a ordem internacional, violando descaradamente os direitos fundamentais da Ucrânia à independência, soberania e integridade territorial, princípios fundamentais consagrados na Carta das Nações Unidas e no direito internacional, a Rússia está a pôr em risco a segurança global”, referem os membros deste órgão da UE.

A declaração deixa bem clara a sua posição: “Não reconhecemos e nunca reconheceremos os "referendos" ilegais que a Rússia criou como pretexto para esta nova violação da independência da Ucrânia, nem os seus resultados falsos e ilegais”.

“Nunca reconheceremos esta anexação ilegal”, sublinha, reafirmando que “estas decisões são nulas e não podem produzir qualquer efeito legal”.