Brasil a votos. "A esquerda tem de saber perdoar, senão vai ser um ciclo de ódio sem fim"

Eduardo Bueno é jornalista, escritor e YouTuber. Já afirmou que "ter respeito não é o seu forte", mas por entre provocações e ironias, conta a história do Brasil como ninguém no seu canal, "Buenas Ideias", que conta com 1,31 milhões de subscritores.

Diz ser um dos muitos brasileiros que irá votar Lula, não por convicção, mas para afastar Bolsonaro do poder. Contudo, deixa o alerta: se a esquerda ganhar e julgar o atual Governo de forma persecutória, em jeito de vingança, haverá um ciclo de ódio constante.

À Renascença, Eduardo Bueno diz não ser capaz de contar com piada os últimos quatro anos no Brasil. Por entre uma análise ironicamente séria, aproveita para lamentar a distância cultural entre Portugal e o Brasil e envia recados a José Eduardo Agualusa, escritor de quem se confessa amigo.

Ah, e vem aí novo livro de Eduardo Bueno.