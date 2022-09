NATO promete "resposta unida" à sabotagem dos gasodutos Nord Stream no Mar Báltico

Os países membros da NATO manifestaram esta quinta-feira profunda preocupação com os danos nos gasodutos Nord Stream no mar Báltico e advertiram que “qualquer ataque deliberado contra as infraestruturas críticas dos Aliados” merecerá uma “resposta unida e determinada”.

Numa declaração divulgada em Bruxelas, o Conselho do Atlântico Norte, principal órgão de decisão política da organização da NATO, começa por apontar que “os danos causados aos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 em águas internacionais no Mar Báltico são motivo de profunda preocupação” e sublinham que “toda a informação atualmente disponível indica que são resultado de atos deliberados, imprudentes e irresponsáveis de sabotagem”.

“Estas fugas estão a causar riscos para a navegação e danos ambientais substanciais. Apoiamos as investigações em curso para determinar a origem dos danos”, assinalam os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte.

Numa curta declaração apenas com dois pontos, os Aliados advertem que estão comprometidos em dissuadir, impedir e defender-se “contra a utilização coerciva de energia e outras táticas híbridas por atores estatais e não estatais”.

“Qualquer ataque deliberado contra as infraestruturas críticas dos Aliados seria recebido com uma resposta unida e determinada”, avisam os Aliados.