Libertação de gás no Mar Báltico pode ter impacto ambiental sem precedentes

Estima-se que qualquer coisa como 300 mil toneladas de metano já tenham sido libertadas para a atmosfera - o que aumentará a velocidade com que ocorrem as alterações climáticas. A Dinamarca, por seu lado, diz que até agora as fugas de gás no Báltico já equivalem a um terço de todas as emissões anuais dinamarquesas de gases com efeito de estufa - que em 2020 foram 45 milhões de toneladas de CO2.

O metano é o principal composto do gás natural. E é o pior causador do efeito de estufa, já que tem um poder de efeito de estufa "mais de oitenta vezes superior à do dióxido de carbono". E as quantidades bastante elevadas que estão a ser libertadas "estão a ir diretamente para a atmosfera", adianta a bióloga marinha Catarina Grilo, diretora de Conservação e Políticas da Associação Natureza Portugal e da WWF - World Wildlife Fund Portugal.

Já há algumas entidades, "como a Comissão Europeia", a alertar que "isto pode ser um grave problema ecológico e climático", assinala.