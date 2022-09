Kremlin confirma anexação de quatro regiões da Ucrânia

O Kremlin anunciou esta quinta-feira que as quatro regiões da Ucrânia que realizaram referendos sobre a adesão à Rússia serão incorporadas no país na sexta-feira.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, adiantou que o Presidente russo, Vladimir Putin, participará numa cerimónia em que as regiões se tornarão oficialmente russas, com base em referendos não reconhecidos pelo Ocidente.

Peskov disse aos jornalistas que os líderes das quatro regiões - Donetsk, Luhansk, Zaporíjia e Kherson, onde as votações terminaram na terça-feira - assinarão os tratados para se juntarem à Rússia durante a cerimónia de sexta-feira no Kremlin.

A Ucrânia e o Ocidente consideram os referendos uma farsa.