Espanha debate fim das penas por "injúrias" à monarquia. PSOE apoia despenalização

As "injúrias à Coroa" são puníveis em Espanha com penas que podem chegar à prisão efetiva, segundo artigos do Código Penal cuja abolição começa a ser debatida esta quinta-feira no Parlamento espanhol.

A proposta para "despenalizar as injúrias à Coroa e os ultrajes a Espanha" foi apresentada por dois partidos nacionalistas da Catalunha e do País Basco (ERC e EH Bildu, respetivamente) e conta com o apoio do Partido Socialista (PSOE, no Governo).

Na terça-feira, o líder parlamentar do PSOE no Congresso dos Deputados (Parlamento), Patxi López, já tinha anunciado:

"Vamos votar a favor de adaptar o nosso Código Penal em matéria de injúrias àquilo que nos pediu a Europa."

A iniciativa foi tomada no Senado espanhol, em maio, onde já contou com a viabilização do PSOE, e é agora submetida a debate e votação no Congresso, depois de um período em que todas as forças políticas puderam apresentar emendas e textos de substituição.

Foi o que fizeram o Partido Popular (PP, direita), Cidadãos (centro-direita) e Vox (extrema-direita), mas com iniciativas com objetivos opostos ao da proposta inicial.

No caso do PP, a proposta é não fazer qualquer alteração ao Código Penal, o Cidadãos propôs limitar as penalizações a multas e o Vox avançou com um agravamento das penas atualmente previstas.

O PSOE já disse que vai votar contra as propostas da direita no Congresso, onde não tem maioria absoluta embora seja o partido mais representado.

Em causa estão três artigos do Código Penal espanhol que preveem multas e penas de prisão de entre seis meses e dois anos para quem "caluniar ou injuriar" o Rei ou Rainha, os "seus ascendentes ou descendentes", os reis consortes, regentes e herdeiros da Coroa "no exercício das suas funções" (sanções mais graves) ou noutras circunstâncias (consideradas menos graves).

Os artigos preveem também multas para quem usar a imagem do Rei ou Rainha, ascendentes ou descendentes, monarcas consortes, regentes e herdeiros do trono "de qualquer forma que possa causar danos à imagem e prestígio da Coroa".