Bolsonaro "não vai perder nunca, cara"

Palmas, gritos, bandeiras no ar, telemóveis a gravar... até mesmo lágrimas. A chegada de Jair Bolsonaro a um comício é um momento de histeria coletiva. A encenação coloca o presidente que quer ser reeleito no papel de salvador, do homem desejado. É todo um ritual que envolve homens e mulheres de todas as idades, de todas as classes sociais. São famílias inteiras, mesmo com crianças muito pequenas que querem ver o homem. O "mito" como lhe chamam e gritam em coro.

A euforia, a emoção, vive-se em Santos. No litoral paulista, onde se mostrou ao mundo o Rei Pelé, nas palavras do escritor Nelson Rodrigues, o colorido das a camisolas da seleção brasileira, e das bandeiras do país, tenta clarear um dia de chuva pesada que não afasta fervorosos apoiantes. Nas palavras de um radiante seguidor, Bolsonaro conseguiu dar ao país "uma nova forma de fazer política", distante do modelo que "montaram o maior esquema de corrupção na América Latina", conclui. Este é o tom do habitual e curto discurso. O momento Bolsonaro dura apenas alguns minutos, mas é tempo suficiente para Bolsonaro, na derradeira fase da campanha, capitalizar os sinais de melhoria económica, de redução do desemprego. No entanto, é com os ataques a Lula que a temperatura verbal sobe. "Corrupto" e "ladrão" são expressões habituais que conduzem a multidão a mais uma eufórica manifestação com um slogan tantas vezes repetido: "a nossa bandeira jamais será vermelha".