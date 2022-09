Uma pessoa morreu esta quarta-feira na sequência de um troca de tiros com a polícia, no âmbito de uma operação antiterrorista em Antuérpia, na Bélgica, que teve como alvo um alegado grupo de extrema-direita, de acordo com a informação divulgada pelas autoridades belgas.

A notícia está a ser avançada pela agência de notícias France Press.

Segundo a mesma fonte, a operação tem como alvo uma dúzia de moradas na cidade de Antuérpia, no norte do país, e foi lançada para conter "a preparação de um ataque terrorista".

As autoridades informaram que "muitas armas e munições" foram apreendidas.