Kremlin considera "absurdas" acusações de sabotagem no Nord Stream

O Kremlin criticou as acusações de sabotagem ao Nord Stream, considerando "estúpido e absurdo" suspeitar da Rússia no caso das várias fugas no gasoduto, detetadas após explosões.

Segundo países europeus, as fugas fazem parte de ações de sabotagem por parte da Rússia.

"Já era previsível" que "alguns" colocassem a Rússia em causa, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em conferência de imprensa, acrescentando que lançar suspeitas sobre a Rússia é "estúpido e absurdo", frisando que as fugas nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 são problemáticas para Moscovo.

"O gás está caro", afirmou Peskov, referindo-se às fugas detetadas esta semana nos tubos da infraestrutura de abastecimento que liga a Rússia à Alemanha através do Mar Báltico.

Os dois gasodutos foram afetados por explosões submarinas detetadas ao largo de uma ilha dinamarquesa no Báltico.

A União Europeia prometeu "uma resposta firme" ao que chamou sabotagem e o governo da Dinamarca declarou que as explosões "foram atos deliberados".