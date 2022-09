​Grupos bolsonaristas no WhatsApp gritam “fraude”... se Lula ganhar

VEJA TAMBÉM:

Andressa Liegi Costa analisa, desde o início da campanha eleitoral para as presidenciais de domingo no Brasil, grupos no WhatsApp, principalmente ligados ao Presidente e recandidato Jair Bolsonaro.

Esta investigadora do Centro de Administração e Políticas Públicas, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, diz em entrevista à Renascença que a descredibilização das sondagens e a fraude eleitoral são as principais mensagens que circulam nos milhares de grupos de WhatsApp bolsonaristas. Andressa Leigi Costa fala num vasto ecossistema na internet de apoio a Jair Bolsonaro.



Em 2018, os grupos de WhatsApp de Jair Bolsonaro foram uma novidade na campanha eleitoral. Este ano, há milhares de grupos que partilham todos os dias centenas de mensagens. Por exemplo, está a estudar 14 mil grupos públicos bolsonaristas. Como é que estes grupos funcionam?



Sim. Na verdade, esse é o grupo que estamos a estudar. É impossível saber o número exato de grupos bolsonaristas, mas são muito mais do que estes 14 mil. Estes grupos estão interligados com outras redes sociais, que partilham temas quentes, as mensagens que são tendência durante um dia ou uma semana.

Estes grupos têm um lado pró-ativo, ou seja, de construção de narrativas e de ideias que esse grupo passa. E também têm um lado reativo, que é uma resposta a notícias ou eventos que acontecem e que se transformam em narrativas.

Mas esses grupos são públicos. Por exemplo, o ZAP, que tem um site onde se intitulam o maior grupo de direita de apoio a Bolsonaro. Eles avisam que “os grupos servem apenas para distribuição de conteúdo positivo em prol do Brasil e de Jair Bolsonaro”. Como é que funciona?

Neste caso do ZAP, no site há links para cada uma das regiões do país, mas também de outros países onde há uma grande comunidade de brasileiros, como por exemplo Portugal.

Dentro do ecossistema Bolsonaro, há links nas redes sociais que vão circulando na internet e é muito fácil para as pessoas entrarem nestes grupos.