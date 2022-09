Espanha travou a transferência de água do rio Douro para Portugal

O Ministério da Transição Ecológica espanhol deu ordem para “interromper a transferência” de água do rio Douro para Portugal, que estava a decorrer no âmbito da Convenção de Albufeira, que rege as relações entre os países ibéricos nos rios que partilham. A decisão surge após algumas comunidades regantes e municípios ribeirinhos terem ameaçado avançar com “mobilizações imediatas” das populações caso o envio de água para Portugal não fosse interrompido.

Do lado português, ainda esta terça-feira, o ministro do Ambiente e da Ação Climática assegurava que “não há guerra nenhuma relativamente à água” com Espanha, referindo que o Governo irá “continuar a privilegiar o diálogo” sobre o assunto.

“Não há guerra nenhuma relativamente à água. Há sim, da parte de Portugal e de Espanha, trabalho conjunto e permanente (…) e aquilo que é uma compreensão relativamente a um ano particularmente difícil do lado de cá e do lado de lá”, disse o governante em Manteigas, no distrito da Guarda, à margem de uma visita a obras de estabilização de emergência na serra da Estrela e de uma reunião com autarcas da área afetada pelo incêndio de agosto.

Durante Cordeiro referiu que, no tocante ao assunto da água, os Governos dos dois países vão privilegiar “a comunicação conjunta” e “o contacto conjunto”.