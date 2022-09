Borrell suspeita de sabotagem nos gasodutos Nord Stream e pede "resposta robusta"

“Discuti a sabotagem dos oleodutos North Stream com o Ministro da Defesa Morten Bødskov”, escreveu no Twitter.

Também o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, atribuiu esta quarta-feira as fugas nos oleodutos Nord Stream a atos de sabotagem e disse ter debatido a proteção de infraestruturas críticas nos países da NATO com o ministro da defesa dinamarquês.

O bloco comunitário “está profundamente preocupado com os danos causados aos gasodutos Nord Stream 1 e 2, que resultaram em fugas nas águas internacionais do Mar Báltico”, disse Borrel, em comunicado divulgado esta manhã em Bruxelas, advertindo para uma resposta “robusta” da União Europeia (UE).

A presidente da Comissão Europeia fez estas declarações depois de falar por telefone com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, cujo Governo, como o da Suécia, indicou que as fugas identificadas nos gasodutos que ligam a Rússia à Alemanha são o resultado de "atos deliberados".

Na terça-feira, também a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, já advertira que, caso as três fugas detetadas nos gasodutos submarinos Nord Stream no mar Báltico sejam uma "ação de sabotagem", haverá "uma forte resposta".

Também a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, afirmou que "provavelmente" o que aconteceu foi devido a "sabotagem".Nenhuma das duas governantes quis especular sobre o possível motivo ou autor e ambas destacaram a gravidade do incidente, embora tenha ocorrido perto, mas fora do seu território, nem Von der Leyen apontou nenhum alegado autor.

A NATO, Rússia, Estados Unidos e Alemanha também evitaram especulações até obterem mais informações sobre o assunto. Um instituto sísmico sueco anunciou que a Suécia detetou duas explosões submarinas, "muito provavelmente devido a detonações", perto dos locais onde foram detetadas fugas nos gasodutos que transportam gás russo para a Europa.

As autoridades dinamarquesas e suecas detetaram fugas no gasoduto Nord Stream 1, que a Rússia encerrou no início de setembro, e no gasoduto Nord Stream 2, que nunca foi posto em funcionamento, devido à falta de autorização da Alemanha, na sequência da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro.

Apesar de não estarem operacionais, os dois gasodutos operados por um consórcio da gigante russa Gazprom estavam cheios de gás.A Ucrânia acusou na terça-feira a Rússia de responsabilidade pelas fugas nos gasodutos, denunciando um "ataque terrorista" contra a União Europeia.

"A fuga de gás em grande escala do Nord Stream 1 não é mais do que um ataque terrorista planeado pela Rússia e um ato de agressão contra a União Europeia", disse o conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podoliak no Twitter, citado pela agência de notícias francesa AFP.