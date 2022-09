Referendos russos na Ucrânia terminam hoje

Os referendos sobre a adesão dos territórios ucranianos de Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson à Federação russa, que decorrem desde 23 de setembro, terminam esta terça-feira.

Os parlamentos das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, reconhecidas pelo Kremlin a 21 de fevereiro passado, convocaram um referendo de integração na Rússia entre 23 e 27 de setembro, ao qual se juntaram as regiões de Kherson e Zaporíjia, parcialmente sob domínio russo.



O anúncio oficial de realização dessas consultas populares para anexação dos territórios ucranianos sob ocupação russa foi feito num discurso à nação proferido na quarta-feira pelo presidente russo, Vladimir Putin, juntamente com o da mobilização de 300 mil reservistas russos para combater na Ucrânia e de uma ameaça velada de utilização de armas nucleares contra o Ocidente.



De imediato surgiram críticas dos países ocidentais e organizações internacionais ao discurso de Putin, que classificaram como uma nova tentativa de escalada do conflito por parte do chefe de Estado russo.

Ao mesmo tempo, avança a mobilização determinada por Vladimir Putin, o que está a provocar a saída de milhares de homens do país.