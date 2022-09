Putin prepara-se para anexar regiões da Ucrânia sob ocupação

Existe uma "possibilidade realista" de o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciar a anexação das regiões ocupadas pelas forças russas na Ucrânia, num discurso que irá proferir no Parlamento no final desta semana.

A informação foi avançada esta terça-feira pelo Ministério da Defesa do Reino Unido no Twitter, e surge no dia em que terminam as votações em referendos já desacreditados pela comunidade internacional que Moscovo organizou nos últimos dias nas áreas que está a ocupar no Leste da Ucrânia.