Moeda com imagem do Rei Carlos III começa a circular em 2024

As novas notas com a imagem do Rei Carlos III serão feitas para “substituir as notas bancárias gastas e atender a qualquer aumento geral na procura por notas bancárias”.

De acordo com a orientação da família real para “minimizar o impacto ambiental e financeiro da mudança de monarca”, a imagem de Isabel II só sairá de circulação quando as notas forem “usadas ou danificadas”, disse o banco.

O monarca aparecerá em quatro notas bancárias - as notas - de 5, 10, 20 e 50 libras e não haverá outras alterações além da substituição da imagem da Rainha Isabel II pela do Rei Carlos III, de acordo com a declaração do banco.

Em comunicado, divulgado esta terça-feira, o Banco da Inglaterra anuncia, no entanto, que o retrato do Rei a ser apresentado nas notas bancárias será revelado até ao final deste ano.

A moeda estampada com a imagem do rei Carlos III só vai entrar em circulação em meados de 2024.

Uma transição semelhante ocorrerá com as moedas britânicas com a Rainha. De acordo com a Casa da Moeda Real, o processo de produção e colocação em moedas de circulação com o retrato do Rei Carlos levará, pelo menos, vários meses.

Atualmente existem quase 30 mil milhões de moedas com o rosto da Ranha Isabel II e mais de quatro mil milhões de notas que devem ser substituídas com a ascensão do novo monarca.

“Isso significa que a cunhagem do Rei Carlos III e da Rainha Isabel II co-circulará no Reino Unido por muitos anos”, disse Anne Jessopp, chefe executiva da Casa da Moeda Real.

Monograma estreado esta terça-feira

O novo selo real será usado pela primeira vez na correspondência posto de correios situado no palácio, por onde passam anualmente cerca de 200 mil cartas, postais e outro tipo de ofícios.

O desenho foi escolhido pelo próprio chefe de Estado entre vários desenhos que lhe foram apresentados pelo Colégio de Armas, que é responsável pela heráldica no Reino Unido desde 1484, explica um comunicado.

O monograma é composto pelo C do nome e o R de Rex – latim para rei e será gradualmente gravado em botões de uniformes, fardas militares, caixas de correio, passaportes e outros documentos e dísticos oficiais.