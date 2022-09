Japão despede-se de Shinzo Abe com flores, orações e salva de 19 tiros

Milhares de japoneses e personalidades estrangeiras reuniram-se esta terça-feira, em Tóquio para homenagear o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, assassinado em julho, num funeral de Estado que causou controvérsia e protestos.

Na cerimónia que decorreu no Nippon Budokan Hall, no centro de Tóquio, Shinzo Abe foi homenageado com flores, orações e uma salva de 19 tiros.

Segundo a agência Reuters, cerca de 4.300 pessoas participaram na cerimónia fúnebre, juntamente com, pelo menos, 48 figuras atuais ou antigas do Governo, incluindo a vice-presidente dos EUA Kamala Harris e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi.

“Foi ele quem cunhou o termo Indo-Pacífico livre e aberto”, disse Harris aos repórteres após o funeral, referindo-se a um conceito que se tornou a pedra angular da segurança asiática.

“Nós valorizamos esses princípios e apoiamos. Faz parte do vínculo que forma a aliança”, acrescentou.

O embaixador da Rússia no Japão, Mikhail Galuzin, também participou.