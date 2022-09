​Fugas nos gasodutos Nord Stream. Suécia e Dinamarca emitem alertas

A Autoridade Marítima da Suécia disse, esta terça-feira, que tinha emitido um aviso relativo a duas fugas no gasoduto de propriedade russa Nord Stream 1 em águas suecas e dinamarquesas, pouco depois de ter sido descoberta uma fuga no projecto Nord Stream 2, nas proximidades.



"Há duas fugas no Nord Stream 1 - uma na zona económica sueca e outra na zona económica dinamarquesa. Estão muito próximas um do outro", disse um porta-voz da Administração Marítima Sueca (SMA) à Reuters.

As fugas foram localizadas a nordeste da ilha dinamarquesa Bornholm, disse o porta-voz. Não ficou imediatamente claro o que provocou as fugas.

"Estamos a manter uma vigilância extra para garantir que nenhum navio se aproxime demasiado do local", disse um segundo porta-voz da SMA.

Na segunda-feira, as autoridades dinamarquesas pediram aos navios para não irem para uma zona a cinco milhas náuticas a sudeste de Bornholm após uma fuga de gás do não utilizado gasoduto Nord Stream 2 ter atingido o Mar Báltico.

Mais tarde no mesmo dia, o operador do gasoduto Nord Stream 1, que funcionou com capacidade reduzida a partir de meados de junho antes de encerrar completamente em agosto, revelou também uma queda da pressão em ambas as linhas do gasoduto Nord Stream 1.

O gasoduto Baltic Pipe, um novo gasoduto submarino que fornece gás norueguês à Polónia com uma capacidade anual de 10 mil milhões de metros cúbicos por dia, deverá ser inaugurado ainda esta terça-feira.