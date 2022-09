Ucrânia. Encontradas mais duas valas comuns em Izium

A Ucrânia descobriu mais dois locais com corpos de centenas de pessoas na cidade de Izium, no nordeste do país. O anúncio foi feito por Volodymyr Zelensky, citado pela agência Reuters.

O presidente ucraniano diz que estas duas novas valas comuns, na localidade recuperada pelos ucranianos no início deste mês, devem levar a mais sanções. “As sanções precisam de continuar. Essas sanções terão impacto político, bem como impacto financeiro”.

Na semana passada já tinham sido encontrados 436 corpos com marcas de violência, sendo que 30 terão sido torturados.

Até ao momento, a Rússia não comentou esta declaração de Zelensky.