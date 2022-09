Tiroteio obriga a evacuar escola na Rússia. Há pelo menos seis mortos e 20 feridos

Um tiroteio obrigou a evacuar uma escola na cidade de Izhevsk, na Rússia. A informação está a ser avançada pelas agências do país RIA Novosti e TASS.

Em comunicado, o governador da região da Udmurtia, Alexander Brechalov, informou que o atirador ainda não identificado entrou na escola em Izhevsk, capital da região, matou um guarda e algumas crianças.

“Há vítimas entre as crianças, também há feridos”, disse.

Já segundo a agência Reuters, o tiroteio fez seis mortos é 20 feridos.

De acordo com as várias agências de notícias, o autor do ataque terá cometido suicídio no local.

O tiroteio ocorreu na escola número 88, em Izhevsk, com quase 1. 000 alunos e 80 professores.

Já esta manhã, um comandante local russo, que estava a gerir a mobilização de civis na cidade de Ust-Ilimsk, na região siberiana de Irkutsk, foi alvejado por um homem russo que se recusou a lutar na guerra na Ucrânia.