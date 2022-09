"Supertufão" mata cinco socorristas no norte das Filipinas

O “supertufão” Noru atingiu esta segunda-feira o norte das Filipinas, causando a morte de cinco socorristas, além de inundações e cortes de energia. O mau tempo também obrigou à suspensão das aulas e ao encerramento dos serviços públicos.

O tufão Noru (Karding, nas Filipinas), o mais poderoso a atingir o país este ano, chegou à costa na cidade de Burdeos, na província de Quezon, antes do anoitecer de domingo, e enfraqueceu ao atravessar, durante a noite, Luzon.

Na ilha, onde se encontra a capital, Manila, milhares de pessoas foram retiradas das suas casas para abrigos de emergência, algumas à força, admitiram as autoridades.

O governador da província de Bulacan, a norte de Manila, Daniel Fernando, disse que os cinco socorristas, que ajudavam moradores presos devido a inundações, foram atingidos pela queda de um muro.

Só em Quezon, mais de 17 mil pessoas foram transferidas de comunidades de alto risco propensas a inundações e deslizamentos de terra para abrigos de emergência.

Mais de três mil pessoas foram retiradas das suas casas na região metropolitana de Manila, atingida por ventos fortes e chuva durante a noite.

As aulas e os serviços públicos foram suspensos na capital e nas províncias vizinhas, por precaução.

As províncias de Aurora e Nueva Ecija, no norte das Filipinas, ficaram esta segunda-feira sem energia, com equipas já no terreno a trabalhar para restabelecer o fornecimento de eletricidade, disse o secretário da Energia, Raphael Lotilla, ao Presidente, Ferdinand Marcos Jr, numa reunião transmitida pela televisão.

Segundo a Agência de Desastres Meteorológicos filipina, entrou na categoria de "supertufão" após um período de "intensificação explosiva", com ventos sustentados até 195 quilómetros por hora e rajadas até 240 quilómetros por hora.

Cerca de 20 tempestades e tufões atingem em média as Filipinas a cada ano.