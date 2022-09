Putin dá cidadania russa a Edward Snowden

Esta segunda-feira, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, concedeu a cidadania russa a Edward Snowden.

O antigo analista dos serviços de inteligência norte-americanos havia fugido dos Estados Unidos em 2013, depois de publicar informações confidenciais sobre operações de vigilância nacional e internacional da Agência de Segurança Nacional (NSA) do país.

Desde então, o whistleblower recebeu asilo político de Moscovo, pelo que já há nove anos que as autoridades norte-americanas tentam a extradição de Snowden para os Estados Unidos. O ex-analista da NSA é acusado de crimes de espionagem, cuja pena lhe poderá valer 30 anos de prisão.

Edward Snowden foi um dos 72 cidadãos estrangeiros a que Putin concedeu nacionalidade russa esta segunda-feira. O norte-americano de 39 anos já havia pedido passaporte russo em 2020, ano em que também garantiu visto de residência permanente no país.

O advogado do denunciante garantiu à agência de notícias moscovita RIA Novosti que a mulher, Lindsay Mills, também irá requisitar cidadania russa. A decisão do casal também é especialmente motivada pelo nascimento do filho na Rússia, há dois anos.