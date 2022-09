NASA envia sonda para alterar trajeto de asteroide

A NASA, agência espacial norte-americana, está a poucas horas de lançar uma sonda, numa missão que pretende ensaiar a possibilidade de desviar um asteroide da órbita da Terra.

A missão, denominada Double Asteroid Redirection Test (Dart), que em português se pode traduzir como “Teste de Redireccionamento de Asteroide Duplo”, acontece esta terça-feira, quando o relógio em Portugal, marcar 14 minutos depois da meia-noite.

A demonstração, que se realiza a cerca de 11 milhões de quilómetros de distância da Terra, pretende aferir a capacidade para alterar a trajetória do asteroide, caso, no futuro, situação semelhante viesse a constituir perigo para o Planeta.

Dimorphos, o alvo a atingir pela sonda, a uma velocidade que ultrapassa os 20 mil quilómetros por hora, segundo a NASA, não está no caminho para atingir a Terra, nem a missão a levar a cabo, o colocará nessa posição.

Ao ser atingido propositadamente, a NASA espera impulsioná-lo para uma órbita menor, reduzindo em alguns minutos o tempo necessário para alterar a sua órbita em torno de Didymos, um outro asteroide de maiores dimensões.

Atualmente, Dimorphos demora cerca de 11 horas e 55 minutos a fazer o círculo de Didymos. Espera-se que o impacto altere o impulso do objeto mais pequeno, de modo que o período orbital seja reduzido para um valor na ordem das 11 horas e 45 minutos. Situação que só será confirmada com medições telescópicas previstas para as próximas semanas e meses.

A agência espacial norte-americana está entusiasmada e promete recolher imagens espetaculares da sonda à medida que avança para o impacto.

"Dart é a primeira missão de teste de defesa planetária a demonstrar a corrida de uma nave espacial a um asteroide para mover a posição desse asteroide tão ligeiramente no espaço", explicou Nancy Chabot do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, que lidera esta missão.

"Este é o tipo de coisa, se fosse necessário, que se faria com anos de antecedência para dar um pequeno empurrão ao asteroide para mudar a sua posição futura, para que a Terra e o asteroide não estivessem em rota de colisão", acrescentou à BBC News.