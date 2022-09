Comandante regional responsável por recrutamento militar alvejado na Sibéria

Um comandante local russo, que estava a gerir a mobilização de civis na cidade de Ust-Ilimsk, na região siberiana de Irkutsk, foi alvejado por um homem russo que se recusou a lutar na guerra na Ucrânia.

O site do jornal The Guardian cita um órgão regional para avançar que o comandante está em estado crítico no hospital, mas há outras fonte a sugerirem que o militar poderá estar morto.

O governador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, escreveu no aplicativo de mensagens Telegram que o comandante está hospitalizado e que o atirador detido “será absolutamente punido”.



“Peço a todos que mantenham a calma”, enfatizou o governador, acrescentando que o autor dos disparos, cuja identidade não revelou, foi detido pela polícia.

Já o comité de investigação de Irkutsk, citado pela agência de notícias TASS, indicou que uma investigação foi aberta contra um detido de 25 anos, sublinhando ainda que “há uma equipa a trabalhar no local”.

“O suspeito está a ser interrogado. Os motivos do crime estão a ser esclarecidos”, referiu o comité.