Comandante regional responsável por mobilização alvejado na Sibéria

Um comandante local russo, que estava a gerir a mobilização de civis na cidade de Ust-Ilimsk, na região siberiana de Irkutsk, foi alvejado por um homem russo que se recusou a lutar na guerra na Ucrânia.

O site do jornal The Guardian cita um órgão regional para avançar que o comandante está em estado crítico no hospital, mas há outras fonte a sugerirem que o militar poderá estar morto.

O governador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, escreveu no aplicativo de mensagens Telegram que o comandante está hospitalizado e que o atirador detido “será absolutamente punido”.