Atirador invade escola na Rússia e faz nove mortos e 20 feridos

Já segundo a agência Reuters, o tiroteio fez nove mortos e 20 feridos. Entre as vítimas, contam-se cinco crianças, dois professores e dois seguranças.

De acordo com as várias agências de notícias, o autor do ataque terá cometido suicídio no local.

O tiroteio ocorreu na escola número 88, em Izhevsk, com quase 1. 000 alunos e 80 professores. O motivo do ataque é, ainda, desconhecido.

No local estão ambulâncias e serviços de segurança russos.

Na Rússia, sucedem-se as manifestações contra a mobilização para a guerra na Ucrânia decretada por Vladimir Putin.



Já esta manhã, um comandante local russo, que estava a gerir a mobilização de civis na cidade de Ust-Ilimsk, na região siberiana de Irkutsk, foi alvejado por um homem russo que se recusou a lutar na guerra na Ucrânia.