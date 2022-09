Ataque em escola russa "é desumano". Número de mortos sobe para 13

Um ataque a tiro obrigou a evacuar uma escola na cidade de Izhevsk, no centro da Rússia. A informação está a ser avançada pelas agências do país RIA Novosti e TASS.

Numa mensagem divulgada pelo Kremlin, o Presidente russo, Vladimir Putin, classificou o ataque como um “ato terrorista desumano”.

A agência RIA Novosti fala na existência de 13 mortos. Entre as vítimas, contam-se sete crianças.

De acordo com as várias agências de notícias, o autor do ataque terá cometido suicídio no local, não tendo ainda sido identificado.