​Revelada imagem da última morada de Isabel II

O Palácio de Buckingham revelou este sábado uma fotografia do local da última morada da Rainha Isabel II, que morreu a 8 de setembro, aos 96 anos.



A imagem mostra a lápide colocada na Capela Memorial do Rei Jorge VI, no Castelo de Windsor, após as cerimónias fúnebres de Isabel II, que reinou durante 70 anos.

Na capela estão sepultados Isabel II e o marido Filipe, que faleceu o ano passado.

Os restos mortais do Rei Jorge VI e a rainha Isabel, os pais de Isabel II, também descansam naquele espaço restrito do Castelo de Windsor.