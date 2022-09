Pelo menos 41 mortos e 1.186 detidos em protestos no Irão pela morte de Mahsa Amini

As redes móveis são cortadas à tarde e à noite, e a situação da internet fixa piorou com operadoras como a Mobinnet a ter “apagões”, explicou a NetBlocks, uma plataforma que estuda a censura ‘online’.

Nove dias depois da morte de Amini, após ser detida pela polícia da moralidade por usar o véu obrigatório no país alegadamente de forma errada, parece que os protestos estão a acalmar, mas é difícil analisar a situação, dadas as restrições impostas pelo Governo à internet e à informação.

Com outros 736 detidos na província de Guilan, o número de detenções conhecidas sobe para 1.186.

Hoje, o Governo iraniano mobilizou milhares de cidadãos em todo o país em marchas contra os protestos por causa de Amini.

Estes manifestantes exibiram cópias do Alcorão, bandeiras iranianas e fotos do líder supremo Ali Khamenei em Teerão, onde marcharam cantando “morte ao manifestante” e “morte ao insurrecto”, mas também os habituais “morte à América” e “morte a Israel”, que acusam de estarem por detrás dos protestos. Defenderam ainda a aplicação da lei com ‘slogans’ de apoio à polícia e ao líder Khamenei.

As marchas repetiram-se nas principais cidades do país, como Shiraz, Isfahan, Hamedan, Bandar Abas, Qom, Rasht, Ghazvin e até em Sanandaj, capital do Curdistão iraniano, de onde Amini era originária.

Hoje é o segundo dia de marchas pró-Governo, desde que os protestos devido à morte de Amini começaram, na sexta-feira, dia 16.

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão convocou os embaixadores britânico, Simon Shercliff, e norueguês, Sigvald Hauge, após os protestos no país, avançou a agência de notícias Efe.

Segundo a Efe, o embaixador britânico foi convocado em protesto contra a divulgação de notícias pelos órgãos de comunicação social do Reino Unido em relação à morte da jovem Mahsa Amini nas instalações policiais.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão também convocou o embaixador norueguês por comentários de “ingerência” do presidente do Parlamento, Masud Gharahjani, sobre os protestos no Irão, através da rede social Twitter.

Mahsa Amini, 22 anos, foi detida pela chamada “polícia de moralidade” de Teerão, capital do Irão, onde se encontrava de visita, por alegadamente trazer o véu de forma incorreta e transferida para uma esquadra com o objetivo de assistir a “uma hora de reeducação”.

A jovem acabou por entrar em coma e morrer dias depois no hospital.