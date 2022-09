Incêndio deflagra em armazém no sul de Paris

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou este domingo num armazém do mercado de Rungis, no sudoeste de Paris, perto do aeroporto de Orly.

Os bombeiros de França detalham nas redes sociais que o fogo ocorre no setor de Chevilly-Larue, com a nuvem de fumo a ser visível por toda a capital francesa.

As autoridades pediram entretanto à população que evitem a área e tenham cuidado.

Segundo os bombeiros ao jornal "Le Parisien", o incidente teve início por volta das 12h30 (11h30 em Lisboa). Não há ainda feridos a reportar no incêndio que está a colocar em perigo uma área de sete quilómetros quadrados. A situação é, para já, "favorável" e "não existe risco de se alastrar".

Estão no local cerca de 30 meios terrestres e uma centena de operacionais.