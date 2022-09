EUA anunciam que uso de armas nucleares terá “consequências catastróficas” para a Rússia

Cidadao

25 set, 2022 Lisboa 17:12

O uso de armas nucleares por parte da Rússia, não passa dum bluff para assustar o Ocidente, e tentar que as opiniões públicas ocidentais, que ao contrário da opinião pública russa, se podem manifestar livremente, pressionem os respetivos governos a diminuir ou cessar o apoio à Ucrânia, que como todos calculam, ignorará referendos fraudulentos e não desistirá de retomar o seu território. Se queria usar armas nucleares, para quê uma mobilização de 300 000 a 1 milhão de soldados que lhe está a custar dinheiro, e a dar muitos aborrecimentos? Mas supondo que Putin é tão louco que as use... Vai usá-las como e onde? É louco, mas não tão louco que as use contra os EUA ou um País NATO - era a III Guerra e a Rússia ia pelos ares, como tudo o resto. Então seria contra a Ucrânia. Como? Não no Donbass, que aí mandaria o povo dele na fronteira também pelos ares. Destruir Kiev? Talvez. Mas aí, além de perder os poucos apoios que tem, daria à NATO o pretexto para intervir diretamente ocupando a Ucrânia com tropas NATO que se ele atacasse, seria a III guerra. Sem contar com a corrida ao armamento nuclear: quebrada a ideia que "armas nucleares não são para usar", todos as quereriam ter, ou admitiriam a instalação delas nos respetivos países e claro, apontadas à Russia. Ele vai anexar o donbass baseado num referendo que só a Rússia reconhece, rosnar ameaças nucleares, mas vai ficar por aí, porque a alternativa custar-lhe-ia o lugar e a Vida.