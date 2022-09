Eleições em Itália. Hungria e Polónia dão os parabéns a Meloni

Os governos da Polónia e da Hungria já deram os parabéns à coligação de direita e extrema-direita pela vitória nas eleições gerais deste domingo em Itália.



O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, enviou uma mensagem através da rede social Twitter a Giorgia Meloni, líder do partido Irmãos de Itália, o mais votado, de acordo com as primeiras projeções.

"Parabéns Giogia Meloni", pode ler-se na mensagem do conservador Mateusz Morawiecki, que partilha o mesmo grupo político que Meloni no Parlamento Europeu.