Ausência de Lula marca o segundo debate televisivo no Brasil

O segundo debate televisivo com os vários candidatos às eleições presidenciais do Brasil ficou marcado pela ausência de Lula da Silva, do PT, que inicialmente tinha confirmado a sua presença.

O encontro, promovido pelas redes de televisão SBT e CNN, o jornal 'Estadão'/Rádio Eldorado, o site Terra, a revista Veja e a Rádio Nova Brasil FM, contou com a presença de Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke, Luís Felipe D'Ávila e o Padre Kelmon.

Todos os candidatos dirigiram críticas a Lula, que lidera atualmente as sondagens e optou por realizar eventos de campanha em São Paulo. Bolsonaro foi um dos mais críticos, chamando o ex-presidente de “presidiário” e fazendo alusão ao caso Lava Jato.

“[Este debate] perdeu em grande parte pela ausência do presidiário, daquele homem responsável pelo maior escândalo de corrupção na humanidade, que roubou empregos e sonhos de muita gente, que colocou o Brasil numa pobreza quase absoluta”, disse o atual chefe de Estado brasileiro.