Suíça vai destruir 10,3 milhões de doses da vacina Moderna contra a covid-19

As doses expiraram na quarta-feira, de acordo com a agência de notícias suíça Keystone-ATS, confirmando informações do ‘site’ de notícias Beobachter de que o custo das doses destinadas à destruição foi de cerca de 280 milhões de francos suíços (cerca de 294 milhões de euros).



Além disso, 2,5 milhões de doses ainda estão armazenadas numa base logística do exército e 7,8 milhões estão num depósito na Bélgica, disse o ministério, que destacou que a sua estratégia de fornecimento de vacinas desde o início consistia em encomendar mais doses do que o necessário para os 8,7 milhões de habitantes da Suíça.

Assim, o país encomendou doses a diferentes laboratórios para evitar ficar dependente de vacinas que poderiam ser ineficazes, escapar a problemas de entrega ou contratos não respeitados.

Em junho, o ‘site’ de notícias Swissinfo estimou um excedente de 38 milhões de doses das várias vacinas contra a covid-19 no país, que expirariam antes do final do ano.