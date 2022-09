​Revelada imagem da última morada de Isabel II

O Palácio de Buckingham revelou este sábado uma fotografia do local da última morada da Rainha Isabel II, que morreu a 8 de setembro, aos 96 anos.



A imagem mostra a lápide colocada na Capela Memorial do Rei George VI, no Castelo de Windsor, após as cerimónias fúnebres de Isabel II, que reinou durante 70 anos.

Na capela estão sepultados Isabel II e o marido Filipe, que faleceu o ano passado.

Os restos mortais do Rei Eduardo VI e a rainha Isabel, os pais de Isabel II, também descansam naquele espaço restrito do Castelo de Windsor.

A imagem mostra a lápide com os nomes dos quatro monarcas e os anos de nascimento e morto, e várias coroas de flores. em homenagem aos quatro elementos da família real.

A fotografia foi divulgada pelo Palácio de Buckingham cinco após o funeral da Rainha Isabel II, um acontecimento acompanhado por milhares de pessoas nas ruas de Londres e por milhões em todo o mundo.

Nas cerimónias fúnebres, na Abadia de Westminster, juntaram cerca de meia centena de chefes de Estado e de Governo, entre os quais o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

A urna de Isabel II foi depois transportada pelas ruas de Londres durante várias horas até ao Castelo de Windsor, onde decorreu uma última cerimónia pública e outra privada, reservada à família.