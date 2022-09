Lavrov diz que a crise energética mundial é culpa dos Estados Unidos e da União Europeia

Lavrov defendeu ainda que os Estados Unidos usam a NATO para provocarem a China através do apoio a Taiwan.

Neste discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas, o MNE russo disparou em todas as direções, sendo que os EUA estiveram na mira com Lavrov a responsabilizar os norte-americanos por uma tentativa de domínio da ordem internacional.

Lavrov considera que as sanções aplicadas por vários países à Rússia na sequência da guerra na Ucrânia são “ilegais” e “contra a Carta das Nações Unidas”. Qualificou-as ainda como tendo uma alcance “grotesco e sem precedentes na História moderna”.

Sobre a guerra, Sergei Lavrov voltou a justificar a “operação militar especial” com a necessidade de “desnazificação da Ucrânia” e garantir a segurança nas fronteiras.

“A Rússia reconhece a independência das antigas repúblicas soviéticas”, ressalvou Lavrov.

Ainda assim, considerou ser “inaceitável levar mais armamento para as fronteiras com a Rússia”. Justificou ainda os referendos no Donbass como sendo uma defesa de “cidadãos que se sentem russos”.