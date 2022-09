​Iranianos vão protestar em Lisboa contra regime de Teerão

A Renascença falou com um dos organizadores do protesto. Babak diz que é tempo de acabar com um regime de ditadura muçulmana.

O ativista iraniano defende que é preciso perceber junto da comunidade internacional que o Irão tem uma cultura muito diferente da do seu regime político

“Nós iranianos temos uma identidade grande. O Irão, a cultura, do Irão, a língua do Irão, as pessoas do Irão e o governo islâmico. Por exemplo, quando eu falo com um português, em Portugal, e digo que sou iraniano, a primeira coisa que ele pensa é no Estado islâmico, no Governo islâmico do Irão, mas a nossa cultura é a cultura Persa, a língua é Persa, é tudo Persa, não é islâmica. A nossa língua não tem masculino nem feminino, porque é uma coisa cultural. Mas este governo islâmico separa tudo”, explica Babak.

A concentração está marcada para as 19h30, na Praça do Comércio, em Lisboa, um evento que está a ser divulgado também nas redes sociais.

A morte de Mahsa Amini provocou uma onda de protestos em várias cidades do Irão. Os confrontos entre manifestantes e forças de segurança já provocaram mais de 30 mortos.

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, anunciou, esta quinta-feira, uma investigação à morte da jovem detida pela polícia por uso incorreto de um véu, que tem provocado protestos no Irão, mas denunciou a "hipocrisia das potências ocidentais".