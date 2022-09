Empregada encontrada morta na casa de banho quatro dias depois

Uma mulher de 63 anos foi encontrada morta apenas quatro dias depois, numa casa de banho de uma loja nos Estados Unidos.

Segundo as autoridades norte-americanas, Bessie Durham era empregada de limpeza numa empresa que fornecia serviços à Belk, loja de um centro comercial em Columbia, no estado da Carolina do Sul.

A mulher tinha sido vista pela última vez a trabalhar, na passada quinta-feira, 15 de setembro. As imagens de videovigilância mostram Bessie a entrar na casa de banho pelas 7h00, da qual não chegou a sair.

O corpo só foi encontrado às 20h00 desta segunda-feira, pouco depois de a família ter reportado o desaparecimento de Bessie Durham à polícia. O carrinho de limpezas ainda se encontrava à porta do quarto de banho.

A loja esteve aberta durante os quatro dias, pelo que o chefe da Polícia de Columbia, Melron Kelly, confirma que as investigações procuram averiguar se houve indícios de negligência da parte dos trabalhadores do estabelecimento.

"Estamos a trabalhar com a loja para perceber qual é o seu processo de encerramento, temos estado a inspecioná-la e a averiguar coisas dessa natureza", afirmou Melron Kelly.

Segundo a agência forense do condado de Lexington, não há indícios de se tratar de um caso de homicídio ou de morte pelo consumo de estupefacientes.

A Belk já endereçou, em comunicado, os mais sentidos pêsames à família.