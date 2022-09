Rússia liberta cinco combatentes britânicos

A Rússia libertou cinco soldados britânicos que haviam sido capturados no leste da Ucrânia no início de abril, confirmou esta quarta-feira a primeira-ministra do Reino Unido.



Através da rede social Twitter, Liz Truss diz ter sido o fim de "meses de incerteza e de sofrimento" para os soldados e para as famílias.

Numa outra publicação, a líder britânica agradece ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e à Arábia Saudita pela ajuda em garantir a segurança dos soldados capturados.

"A Rússia tem de parar com a exploração cruel dos prisioneiros de guerra e dos civis detidos por razões políticas", declarou Liz Truss.