​Espanha vai criar imposto "temporário" sobre fortunas

O Governo de Espanha vai criar um imposto temporário sobre grandes fortunas, no âmbito das medidas para ajudar a mitigar o impacto da crise provocada pela guerra na Ucrânia.



A medida entrará em vigor a 1 de janeiro do próximo ano, em simultâneo com o Orçamento do Estado.

Os pormenores do imposto temporário sobre grandes fortunas, acordado entre PSOE e Unidas Podemos, ainda estão a ser alinhavados.

A ministra das Finanças, Maria Jesús Montero, explica que será usado “um esquema similar” ao que utilizado para taxar a banca e empresas do setor da energia.

O Governo também conseguiu ver aprovado um aumento da despesa pública para 2023. O bolo total ronda os 200 mil milhões de euros.