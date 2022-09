António Costa: "Mensagem de Putin é uma grande desilusão"

O primeiro-ministro, António Costa, diz que o discurso desta quarta-feira de Vladimir Putin "é uma grande desilusão".

O líder do Governo português, que se encontra em Nova Iorque, para a cimeira das Nações Unidas, afirma aos jornalistas que a mensagem da Rússia desilude quem "deseja o fim rápido da guerra e a necessidade urgente de conter os seus efeitos à escala global".

Já sobre o discurso desta quarta-feira de Joe Biden, António Costa considera que se tratou de uma declaração "de uma grande serenidade".

"Basta falar com o conjunto de líderes que encontramos nas Nações Unidas para compreender que em todo o mundo esta guerra está a ser muito dura", realça.

O chefe do Executivo de Portugal volta a reiterar a disponibilidade do país de "participar no esforço de dissuasão".