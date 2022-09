Putin chama militares na reserva e russos esgotam voos para sair do país

Os voos para sair da Rússia estão em vias de esgotar, depois de o Presidente Vladimir Putin ter anunciado, esta quarta-feira, a mobilização de 300 mil militares na reserva para defender o país na guerra contra a Ucrânia.

O anúncio gerou apreensão e medo, sobretudo junto dos homens aptos para o serviço militar que temem não conseguir autorização para sair do país, apesar do Ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, ter assegurado que ficam de fora, estudantes e soldados que já foram recrutados.

Ainda assim, apesar de algumas informações contraditórias, uma das primeiras reações da população foi a procura de voos para fora da Rússia, o que fez também disparar os preços das viagens.

De qualquer forma, parece certo que os voos diretos de Moscovo para países que não necessitam de visto para entrar, incluindo a Turquia, Azerbaijão e Arménia, esgotaram pelo menos até sexta-feira, de acordo com a RBC russa.

As agências internacionais adiantam que, por exemplo, no site da Turkish Airlines, os voos diretos de Moscovo para Istambul estão esgotados, pelo menos, até dia 23.

Se o bilhete for, entretanto, para o voo de quatro horas e meia, do próximo sábado, os russos vão ter que pagar “173 mil rublos, o equivalente a 2.870 euros”. Antes do anúncio de Putin, “um bilhete de ida custava cerca de 350 euros”.